Москва, 12 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассмешил фейк с актёром Райаном Гослингом, попавшим на украинский «Миротворец», который публикует списки так называемых врагов страны.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Не знаю, нужно ли было его вербовать ФСБ», — сказал он SHOT, рассмеявшись.

Днём ранее на «Миротворце» появилась фотография канадского актёра Гослинга. В карточке на сайте изображён мужчина в форме, рядом с которым стоит пометка «ликвидирован». Утверждается, что это сотрудник управления ФСБ по Курской области младший лейтенант Родион Гослов, якобы погибший 31 августа в окрестностях посёлка Коренево в курском приграничье.

Ранее в базу «Миротворца» попала депутата Верховной рады Марьяна Безуглая, которая неоднократно критиковала руководство ВСУ. Её обвинили в дискредитации украинской армии.

До этого на портал внесли израильскую певицу Эден Голан, представившую страну на «Евровидении». На Украине её обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, нарушении госграницы Украины и участии в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Администраторы «Миротворца» незаконно публикуют личные сведения о так называемых врагах Украины. Начатый в 2014 году список регулярно пополняется новыми именами. В чёрный список попадают военные, артисты, политики, журналисты, в том числе зарубежных СМИ.