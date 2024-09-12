* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Украинские эмиссары находятся в сирийском Идлибе, где вербуют боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

«Сейчас получила хождение информация, что украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР, где вербуют боевиков… «Хайят Тахрир аш-Шам», — сказал дипломат на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

По его словам, боевиков вербуют для того, чтобы задействовать их в «своих новых планируемых гнусных операциях». При этом украинские спецслужбы интересуются и другими регионами, добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники информировала, что Украина провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России.

По данным местных источников, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме террористов, предложив в обмен на их освобождение 75 беспилотных летательных аппаратов.