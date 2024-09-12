* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ; — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Перовский суд Москвы выписал из квартиры основателя украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признать Капустина Дениса Евгеньевича, паспортные данные <…>, прекратившим права пользования квартирой <…>. Настоящее решение является основанием для снятия Капустина Дениса Евгеньевича с регистрационного учета по месту жительства», — сказано в решении суда.

Отмечается, что иск направила мать Капустина Мария Корчагина. Как указала женщина, после смерти её мужа и отца Капустина сын не подавал заявления о принятии наследства нотариусу, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нёс.

«Никаких действий по фактическому вступлению в наследство не предпринял, в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг не участвовал», — отмечает суд.

На основании этого суд удовлетворил требования Корчагиной.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов. Организацию сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ГУР Украины и украинской армии, в состав которой формирование входит. Его участники причастны к вооружённым атакам Киева на Брянскую и Белгородскую области.

ФСБ России признала основателя РДК Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и террористической деятельности.