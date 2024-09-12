Москва, 12 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российские войска уверенно выжимают военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

Александр Река/ТАСС

Министр напомнил о резко возросшем количестве целенаправленных атак украинских военных против мирных жителей и гражданских объектов.

«Всё это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Всего за время боевых действий на курском направлении, согласно данным Минобороны России на 11 сентября, украинская армия потеряла более 12,2 тыс. военных. Суточные потери ВСУ составили более 350 военных и 13 единиц бронетехники в Курской области, уточнили в Минобороны РФ.

В этот же день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.