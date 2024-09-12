Геническ, Херсонская область, 12 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Суд в Херсонской области вынес приговор по уголовному делу против двух жителей региона, которые планировали совершить диверсию на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.

Кадр из видео

Приговор был вынесен в отношении двух 19-летних жителей региона: Евгения Гесса и Данилы Мирошниченко. Их признали виновными по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915467" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> УФСБ России

Согласно судебным материалам, в период с декабрь 2022 по март 2023 года злоумышленники планировали подорвать железнодорожный мост в селе Сальково Генического района. Известно, что диверсанты действовали по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (ВСУ).

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Херсонской области. В ходе обыска правоохранители изъяли у осуждённых взрывчатое вещество общей массой свыше 21 кг, а также средства и устройства для его активации.

По итогу суд назначил Евгению Гессу наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев, этот период он будет находиться в колонии строгого режима. Данила Мирошниченко будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима на протяжении пяти лет.