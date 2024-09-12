Москва, 12 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Перед смертью журналист Николай Сванидзе болел пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия».

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Николай Сванидзе

Издание назвало причины смерти тележурналиста, сославшись на собственные данные. В публикации отмечено, что в последнее время Сванидзе болел пневмонией.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в Москве в возрасте 69 лет умер Николай Сванидзе. Медики приехали по вызову к нему домой, однако спасти журналиста им не удалось.

Николай Сванидзе являлся советским и российским журналистом и общественным деятелем. Он родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году мужчина окончил истфак МГУ. Работать на российском телевидении он начал в 1991 году. В то время он делал закадровые комментарии для телепрограммы «Вести».

Кроме того, Сванидзе занимался правозащитной деятельностью и являлся членом СПЧ, а также вёл исторические радио− и телепередачи.