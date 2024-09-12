Москва, 12 сентября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Православные 12 сентября отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского, мощи которого 100 лет назад бесследно исчезли, их ищут до сих пор.

РИА Новости/Владимир Астапкович

В XVIII–XIX веках мощи Даниила Московского хранились в разных храмах, а позже были размещены в Троицком монастыре. Спустя 13 лет храм был закрыт, а всю утварь и иконы вывезли. Такая же участь ждала и драгоценную раку святого Даниила, но иноки пошли на риск и отнесли мощи преподобного в храм Воскресения Словущего, пишет «РИА Новости».

Однако в 1932 году реликвия пропала, учёные до сих пор пытаются дать ответ, кто и куда вынес святыню. По одной из версий, мощи святого Даниила Московского могли спрятать под храмом Воскресения Словущего или стенами Даниловой обители.

За минувшие десятилетия археологи многое изучили в монастыре, но тайна судьбы главной столичной святыни до сих пор не раскрыта, пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, в Твери 12 июня состоялось торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Во все исторические эпохи князь Михаил Тверской был особо чтим как небесный заступник Верхневолжья. Мощи святого долгое время покоились в заложенном им Спасо-Преображенском соборе. После революции и разрушения собора святыня хранилась в запасниках Тверского музея, но была утрачена во время оккупации города Калинина.