Москва, 12 сентября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В России нехватка вагонов и платформ для доставки грузов с Дальнего Востока и из Китая привела к росту стоимости логистики в этом направлении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на транспортные компании.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко проинформировал, что в сентябре цена на доставку поднялась на 5%. Он не исключил, что она может вырасти ещё на 5–7% до конца месяца.

По словам главы Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, в той или иной степени перестало хватать всех вагонов, включая хопперы для удобрений.

Представители FM Logistic отметили, что в связи с нехваткой вагонов сроки ожидания отгрузки импортных контейнеров по железной дороге из портов Дальнего Востока растут. Транспортная компания ModernWay рассказала, что хуже всего ситуация с автотранспортом обстоит на погранпереходе «Маньчжурия — Забайкальск».

Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов предупредил, что срок прямой железнодорожной доставки в Россию, учитывая ожидания выхода поезда и задержки в пути, увеличился вдвое — до 35–40 дней. Теперь среднее время ожидания свободного места в контейнерном поезде составляет три недели, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая логистический портал Infotrans Media Belarus проинформировал, что Китай из-за нехватки контейнеров резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию. В связи с этим цены выросли на $500–800 и более в зависимости от станции отправления.