Москва, 12 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Журналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет в Москве. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачёва.

Сергей Фадеичев/ТАСС Николай Сванидзе

«Николай Карлович Сванидзе. Дорогой. Как же без вас? Спасибо вам за всё!» — написала Меркачёва в Telegram-канале.

По предварительным данным, у Сванидзе ранее диагностировали пневмонию. Прибывшим медикам не удалось спасти журналиста.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году он окончил истфак МГУ. В 2007 году стал завкафедрой журналистики журфака РГГУ. С 2010 по 2022 год занимал должность директора Института массмедиа и рекламы РГГУ.

Помимо этого, Сванидзе занимался правозащитной деятельностью, был членом СПЧ. Вёл исторические радио− и телепередачи.