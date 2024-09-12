Варшава, 12 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. На данный момент у Варшавы нет желания защищать Украину, однако ситуация может измениться при обрушении фронта, сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

«На данный момент желание это делать нулевое», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Варшава защищать Киев. Пранкеры общались с главой МИД от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Сикорский также добавил, что это решение может измениться в том случае, если украинский фронт начнёт рушиться.

Кроме того, глава польского МИД сказал, что Варшава обучает на своей территории украинских солдат. По его словам, страна намерена подготовить «пару бригад в этом или следующем году». При этом он исключил появление военных Польши на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Польша и Украина заключили новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно предусматривает подготовку на польской территории украинского легиона. Согласно договорённости, украинских легионеров обеспечат военной техникой за счёт Польши.

Позже стало известно о том, что в Польше не смогли в установленный срок сформировать украинский легион — добровольческое подразделение из проживающих в стране граждан Украины.