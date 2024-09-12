Истра, Московская область, 12 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Мать сотрудника Ozon, погибшего при пожаре на складе компании в Подмосковье в августе 2022 года, обжаловала решение суда, который удовлетворил её иск в полном объеме. Пенсионерка Елена Маслихина обратилась в Московский областной суд с апелляцией на решение Клинского городского суда, который постановил выплатить ей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако Мособлсуд оставил решение в силе, а решение матери погибшего Дмитрия Маслихина вызвало вопросы у экспертов-юристов.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складе Ozon в Подмосковье

Дмитрий Маслихин пропал два года назад после пожара на складе Ozon в подмосковной Истре. Тогда пожар охватил более 50 тысяч квадратных метров и почти полностью уничтожил здание склада. Пропавший без вести Маслихин позднее был признан погибшим. Его мать потребовала компенсацию не от российской части зарегистрированной на Кипре группы OZON Holdings Plc. — ООО «Интернет Решения», при исполнении служебных обязанностей перед которым погиб Дмитрий. Елена Маслихина подала иск в Клинский городской суд на организацию — владельца сгоревшего склада — ООО «Ориентир-Запад». Компания Ozon арендовала этот склад и была его непосредственным эксплуатантом. По мнению истицы, в пожаре виноват владелец склада.

Как полагают специалисты по праву, смысл иска заключался в том, чтобы, рассматривая самостоятельное дело о моральной компенсации в пользу пенсионерки, суд признал бы ООО «Ориентир-Запад» виновным в пожаре. Такое решение далее могло бы быть использовано и в основных разбирательствах. Напомним, что расследование по уголовному делу о пожаре до сих пор не закончено, а цена решения о том, кто ответственен за происшествие, по данным «Коммерсанта», может достичь 11 миллиардов рублей страховых выплат.

В ходе расследования основного дела о пожаре было проведено несколько экспертиз. Назначенная следствием экспертиза показала, что установленная «Ориентиром» система пожаротушения, с которой склад был сдан в аренду Ozon, сработала штатно. Не справилась она с пожаром потому, что Ozon возвел на складе шестиэтажные стеллажи и у штатной противопожарной системы, рассчитанной только на «напольное» хранение имущества, не хватило мощности. Эксперты отметили, что эксплуатант склада должен был обеспечить адекватные дополнительные мощности пожаротушения.

Следующая экспертиза по делу была заказана представителями Ozon в Академии Государственной противопожарной службы МЧС. Эксперты пришли к выводу, что «в момент возникновения пожара автоматическая система пожаротушения не сработала, ввиду ее отключения с целью производства работ по монтажу пожарных кранов и пожарных шкафов на мезонине». При этом ранее свидетели ЧП утверждали (и их показания есть в этой экспертизе), что система работала и вода поступала. Заказанная представителями маркетплейса экспертиза была исключена из дела. Выяснилось, что Академия ГПС МЧС России не входит в особый перечень государственных судебно-экспертных организаций, аккредитованных для таких экспертиз.

Всего этому пожару посвящено четыре экспертизы. Первая сделана ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте РФ, на что потребовалось пять месяцев. Еще одна проведена Ивановской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России за три месяца, но к ней был короткий список вопросов, которые «Ориентир» хотел уточнить для себя за рамками следствия. За ними последовала экспертиза ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД РФ», сделанная за четыре с половиной месяца. И лишь одна, от Академии МЧС, была проведена за 25 дней.

Иск Елены Маслихиной к ООО «Ориентир-Запад» появился после того, как экспертизы подтвердили штатную работу системы пожаротушения. В своем иске мать погибшего потребовала от владельца склада уплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. «Ориентир» предлагал выплатить ей эту сумму без суда. Маслихина, а точнее, представлявшие ее юристы «Озона», поскольку она сама на заседания не являлась, не согласились. Клинский суд 31 мая принял соломоново решение: обязал «Ориентир» выплатить эту компенсацию, но именно за моральный вред, на основании 1079 статьи ГК РФ.

Согласно ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. В своем решении суд специально оговорил, что, поскольку уголовное дело о пожаре еще не завершено, «ответчик не лишен права обратиться в порядке регресса, в случае установления правоохранительными органами виновника в произошедшем пожаре». Не получилось оспорить это решение и в Мособлсуде. В то же время продолжается и расследование основного дела, которое должно определить виновных в случившемся.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар произошел на складе Ozon в Истре 3 августа 2022 года. Полностью ликвидировать возгорание удалось только спустя четыре дня. В результате ЧП пострадали более 10 человек. Двое, в том числе Дмитрий Маслихин, пропали без вести. Позднее они были признаны погибшими.