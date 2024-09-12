Москва, 12 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

РИА Новости/Владимир Песня Николай Сванидзе

По данным канала, у Сванидзе диагностировали пневмонию. Медики приехали по вызову к нему домой, однако спасти журналиста им не удалось.

Николай Сванидзе являлся советским и российским журналистом и общественным деятелем. Он родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году Сванидзе окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Работать на российском телевидении он начал в 1991 году. В то время он делал закадровые комментарии для телепрограммы «Вести». Помимо этого, он был ведущим ряда программ на российском телевидении и радио, в том числе с 1996 по 2007 год он вёл аналитическую программу «Зеркало». Сванидзе являлся членом Союза журналистов Москвы.