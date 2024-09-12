Киев, 12 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Украинские волонтёры, вывозившие мирных жителей из Украинска на покровском направлении, столкнулись с российским бойцом, испытали страх и остались живы. Подробности рассказал в Telegram-канале военкор Александр Коц, подкрепив видео.

ИА Регнум Боец СВО

Волонтёры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк в Украинске грузили стариков, на шум пришёл русский солдат. Украинцы не знали, что ВС РФ заняли эту часть города.

На кадрах видно, как российский военный подходит к машине волонтёров, они объясняют ему, что вывозят мирных жителей, которые сидят в подвале в одном из домов.

«Недопонимания быть не может. Украинская символика, мужики в касках и бронежилетах. Тут надо быть очень сдержанным, чтобы сразу не открыть огонь. Или просто быть русским солдатом», — прокомментировал военкор.

Русский боец скомандовал, чтобы волонтёры быстро грузились и уезжали.

«Назвать его адекватным? Может быть. Потому что мы все ещё живы, здоровы, нас отпустили», — цитирует Коц волонтёра Захарченко.

Волонтёры стремительно сели в машину и уехали, не веря своему счастью — их отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американской газете The New York Times, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. По его словам, раненый безоружный русский переполз траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», однако боевики убили его выстрелом в голову. Гроссе признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне спецоперации.

Ранее волонтёр Захарченко снимал на камеру погибшего русского солдата, глумился над ним, оскорблял и передавал привет его девчатам.