Конотоп, Украина, 12 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В городе Конотопе на севере Украины серьёзные повреждения энергетических объектов в результате взрывов привели к критической ситуации с электроснабжением. Об этом заявил мэр города Артём Семенихин.

Pxhere.com Без электричества

«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», — признал он в Telegram-канале.

Глава города не смог спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения. Кроме того, наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Как передавало ИА Регнум, ночью 28 августа взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области. С 03:17 мск сирены предупредили население об опасности с воздуха. Местные власти информацию не комментировали.

В Днепропетровской области Украины 11 сентября была повреждена инфраструктура, подтвердил глава региональной администрации Сергей Лысак. При этом тип и количество пострадавших объектов он не уточнил.

Зима 2024-2025 будет трудной для Украины. Из-за нехватки генерирующих мощностей будут неминуемые повсеместные отключения электроэнергии, предсказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. По его словам, даже с учётом вливаний при любом развитии ситуации отключений не избежать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.