Побывавший накануне, 11 сентября, в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Британии и с Украины вопрос о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и намерен передать эту информацию президенту США Джо Байдену. О том, что дискуссия будет продолжена в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters. Обсуждением этого известия ознаменован наступивший, 931-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Дальнобойные ракеты

Решение использовать оружие для атаки по территории РФ было принято давно, сейчас его пытаются красиво оформить, заявил 12 сентября глава российского МИД Сергей Лавров в ходе круглого стола с иностранными послами.

Ранее о том, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow, написала газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники. При этом утверждалось, что на встрече с Байденом публичного объявления об этом не будет.

О том, что в случае передачи Западом дальнобойного вооружения киевскому режиму Россия будет вынуждена отвечать на это более мощным и разрушительным оружием, заявил 11 сентября председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что Зеленскому наплевать на жителей Украины, он не думает об их безопасности.

Отреагировали на ситуацию и в Кремле. Российская спецоперация служит ответом на все действия коллективного Запада, в том числе на разрешение Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что каждое подобное решение, навязанное Украине Западом, лишний раз подтверждает оправданность, необходимость и безальтернативность СВО.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.