Назвавшим супругу Макрона мужчиной француженкам вынесут приговор
В Париже огласят приговор женщинам, которые назвали супругу Макрона мужчиной
Париж, 12 сентября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Суд Парижа вынесет приговор двум женщинам, которые настаивают на том, что первая леди Франции, супруга президента Эммануэля Макрона, Бриджит — мужчина. Информация появилась на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.
Судебное заседание назначено на 12 сентября. Ранее адвокат супруги Макрона требовал оштрафовать обвиняемых Амандин Рой и Наташу Рей, а также компенсировать судебные издержки.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года года суд удовлетворил иск первой леди Франции и оштрафовал женщин.
Версию о том, что Брижит — трансгендер, выдвинули Рей и журналист Ксавье Пуссар в 2021 году. В 2022 году в Сети появилось видео о том, что супруга президента Франции якобы раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который, по их заявлениям, сменил пол и стал женщиной.
Брижит Макрон, её дети и брат подали иск в суд, требуя компенсации за вмешательство в личную жизнь, но суд отклонил заявление, квалифицировав обстоятельства дела как публичную клевету.
В марте 2024 года в США нашли «доказательства» смены пола Бриджит. В них говорится, что в 1977 году трансгендер, называвший себя Вероник, дал интервью телевидению, и сравнение записи голоса с голосом Брижит Макрон доказало, что это один и тот же человек.
Помимо этого, высказывалась версия, что супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры.
Брижит Макрон старше супруга почти на 25 лет. Тогда ещё будущий президент в возрасте 16 лет написал откровенный роман, который посвятил будущей жене. Поженилась пара в 2007 году.