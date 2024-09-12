Париж, 12 сентября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Суд Парижа вынесет приговор двум женщинам, которые настаивают на том, что первая леди Франции, супруга президента Эммануэля Макрона, Бриджит — мужчина. Информация появилась на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.

Presidencia de la República Mexicana Брижит Макрон

Судебное заседание назначено на 12 сентября. Ранее адвокат супруги Макрона требовал оштрафовать обвиняемых Амандин Рой и Наташу Рей, а также компенсировать судебные издержки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года года суд удовлетворил иск первой леди Франции и оштрафовал женщин.

Версию о том, что Брижит — трансгендер, выдвинули Рей и журналист Ксавье Пуссар в 2021 году. В 2022 году в Сети появилось видео о том, что супруга президента Франции якобы раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, который, по их заявлениям, сменил пол и стал женщиной.

Брижит Макрон, её дети и брат подали иск в суд, требуя компенсации за вмешательство в личную жизнь, но суд отклонил заявление, квалифицировав обстоятельства дела как публичную клевету.

В марте 2024 года в США нашли «доказательства» смены пола Бриджит. В них говорится, что в 1977 году трансгендер, называвший себя Вероник, дал интервью телевидению, и сравнение записи голоса с голосом Брижит Макрон доказало, что это один и тот же человек.

Помимо этого, высказывалась версия, что супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры.

Брижит Макрон старше супруга почти на 25 лет. Тогда ещё будущий президент в возрасте 16 лет написал откровенный роман, который посвятил будущей жене. Поженилась пара в 2007 году.