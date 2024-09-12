* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 сентября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. По решению Перовского суда Москвы из квартиры выписали основателя украинской группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Капустина лишили права пользования квартирой в одном из домов в Москве на Зелёном проспекте. Его сняли с регистрационного учета по месту жительства, следует из материалов дела.

С иском в суд обратилась мать Капустина. Мария Корчагина в заявлении указала, что после смерти мужа и отца Дениса сын не обращался к нотариусу о принятии наследства, не изъявлял желания вступить в права наследования. Кроме того, он никогда не проживал в квартире по месту регистрации на Зелёном проспекте, не оплачивал счета по содержанию и ремонту квартиры. Капустин постоянно проживает за пределами России.

Суд учёл требования женщины и выписал её сына из квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил лидера украинского формирования РДК Дениса Капустина к пожизненному лишению свободы по статье о государственной измене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (ст. 205), незаконном обороте оружия (ст. 222) и обороте взрывчатки (ст. 222.1), создании террористического сообщества (ст. 205.4) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).

Капустин, в период деятельности в РДК взявший псевдоним Никитин, родился в 1984 году в Москве. Ультраправый активист, бывший футбольный хулиган. Наиболее известен до украинского периода как основатель националистического бренда одежды White Rex и организатор одноимённых турниров по смешанным единоборствам. В возрасте 17 лет он вместе с семьёй переехал в Кёльн, причём в особом порядке, в соответствии с предполагаемым еврейским происхождением. Там продолжил активную «правую» деятельность. Позднее он оказался в Швейцарии, где готовил участников ультраправой швейцарской нацпартии. По данным агентства Reuters, Капустин часто называл себя националистом, борющимся за Россию и принадлежащую этническим русским. Разделял позицию протестующих на Майдане. В 2017 году переехал на Украину.