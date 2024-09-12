Москва, 12 сентября, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Внучка Таисия на похоронах Александра Маслякова раскритиковала толпу журналистов, которые не давали прохода, снимали траурную церемонию и всех, кто присутствовал на кладбище.

Government.ru Александр Масляков

К месту захоронения бессменного ведущего КВН пускали только родных и близких, коллег, медийных персон. Журналисты, операторы старались всё заснять.

В какой-то момент 18-летняя Таисия не выдержала напора СМИ.

«Мы же просили не снимать, у людей горе, а они это всё снимают. Боженька всё видит», — сказала девушка.

Её отец Александр Масляков-младший пытался успокоить дочь.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым. Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него была онкология.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. После окончания вуза работал в проектном институте «Гипросахар». В 1964 году, будучи студентом четвёртого курса, начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодёжи.