Вашингтон, 12 сентября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Американские политики удовлетворены гибелью славян по обе стороны украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Минобороны России Анатолий Антонов

«В официальном Вашингтоне все прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают всё новые населённые пункты в ДНР и ЛНР… При этом открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — привели слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Он подчеркнул, что для оправдания враждебных действий в отношении России вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о якобы планах Москвы по захвату «чуть ли не полмира». Всё это откровенный бред, продолжил посол.

Перед Киевом ставятся цели по усилению атак по мирным россиянам в населённых пунктах страны. В США на самом высоком уровне уже не скрывают предоставление Украине разведданных. После этого о чём можно вести переговоры с террористами. Не помогут никакие конференции, фашизм нужно искоренять, как в годы Великой Отечественной войны, выполнять цели специальной военной операции, заключил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, США прокладывают путь к третьей мировой войне разговорами о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием, считает Анатолий Антонов. По его словам, планы нанести РФ стратегическое поражение не осуществимы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа заявил, что Запад хочет истребления русских и украинцев в ходе конфликта их стран. Он призвал к проведению переговоров, чтобы тем самым завершить его. По его мнению, происходящее не нужно ни украинскому, ни русскому, ни белорусскому народу.