Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 сентября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Подростков, которые сожгли вертолёт в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, втянули в это преступление, посулив деньги. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружного правительства.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

По мнению Артюхова, учениками «управляли извне», но ребята были на хорошем счету, активны в школьных делах.

«Теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Ноябрьске задержали двух подростков 13 и 14 лет, которые подожгли вертолёт Utair на местном частном аэродроме. Школьники действовали по указанию неизвестных в мессенджере. По заказу кураторов они облили вертолёт бензином, а затем подожгли.

В результате школьники получили ожоги лиц и рук, из-за чего пришлось обращаться в медучреждение. В этот момент и стало известно о происшествии.

Кураторы обещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, правоохранители проверяют подростков на причастность к другим подобным преступлениям.

Красноярский краевой суд приговорил двух подростков, готовивших диверсию в городе Уяре, к 4 и 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Одного из них признали виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге.

Ранее спецслужбы Украины угрозами вынудили пятиклассника в Ульяновске пойти на диверсию. Куратор дал ему задание поджечь оборудование на железной дороге, угрожая расправой над родными ребёнка.