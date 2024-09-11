Вашингтон, 12 сентября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. США прокладывают путь к третьей мировой войне разговорами о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Планы нанести РФ стратегическое поражение не осуществимы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Требование у кураторов из Вашингтона одно — наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны. Такие планы неосуществимы… Сейчас всё чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

По словам посла, США всё глубже становятся участником украинского конфликта, выражая готовность жертвовать благосостоянием американцев, поставляя киевскому режиму многомиллиардные объёмы вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, США под предлогом событий на Украине могут разжечь в мире новый вооружённый конфликт. Массовое производство вооружений, которые поставляются Киеву, переводит американскую экономику на военные рельсы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ядерную доктрину России о применении ядерного оружия следует включить понятие «ядерная эскалация», а именно предварительные действия для того, чтобы «убедить» противника, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. По словам эксперта, РФ обязана выразить готовность применить ядерное оружие, иначе мир «свалится в череду войн», а затем наступит третья мировая война.

В случае передачи западного дальнобойного вооружения киевскому режиму Россия будет вынуждена отвечать на это более мощным и разрушительным оружием, предупредил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что просьба главы киевского режима Владимира Зеленского к США и европейским странам о предоставлении дальнобойного оружия и дальнейшего его использования вглубь российской территории делает эти страны непосредственными участниками конфликта на Украине.