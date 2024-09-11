Стокгольм, 11 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Советская, российская, шведская спортсменка Людмила Энквист в автобиографической книге призналась, что намеренно приняла допинг из-за ненависти к бобслею и к спорту в общем.

Global Look Press

Энквист — олимпийская чемпионка 1996 года, а также двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами. В начале 90-х она сменила гражданство — вышла замуж за шведа. Она решила поменять вид спорта и сосредоточилась на бобслее с целью выиграть медаль на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Однако за год до турнира была дисквалифицирована за употребление допинга и завершила карьеру.

В своей книге, которая выйдет 13 сентября, бывшая спортивная звезда рассказала, что в 2001 году сознательно приняла купленный в России допинг, чтобы её поймали на употреблении, и запретили заниматься ненавистным ей бобслеем.

«Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, потому была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены спонсоры, и всё было основано на моём имени», — цитирует SVT отрывок из книги спортсменки.

По словам чемпионки, она хотела, чтобы её поймали, чтобы «покончить с этим безумием», которое никто не мог остановить.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не подавать апелляцию на оправдательное решение по делу о нарушении антидопинговых мер первой ракетки мира Янника Синнера.

В Спортивном арбитражном суде подтвердили, что агентство отказалось от подачи апелляции по оправданию теннисиста в допинговом деле. Соответственно, спортсмен полностью оправдан.

Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Представители органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе проинформировали, что Синнер не будет дисквалифицирован.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал допинговый скандал первой ракетки мира, отметив, что никто не знает точной правды, кроме самого спортсмена, его команды и, возможно, независимого трибунала.