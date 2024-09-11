Минск, 11 сентября, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу Голем умер в возрасте 36 лет, сообщает 11 сентября белорусский портал Onliner.

Кадр из видео

По словам его жены Анны, 6 сентября у него остановилось сердце, когда он был дома. Супруга Ефимчука вызвала скорую и, пока врачи были в пути к больному, делала ему массаж сердца. Затем его доставили в клинику.

«Всё это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придёт в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — написала Анна Ефимчук на своей странице в в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ефимчук в своей профессиональной среде был известен тем, что делал жим лежа на 272 кг и становую тягу на 317 кг. При росте 185 см вес спортсмена составлял 158 кг. Также он вёл блог, в котором рассказывал, что питался семь раз в день, а его ежедневный рацион был рассчитан на 16,5 тыс. калорий.