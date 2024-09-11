Москва, 11 сентября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Минюст России предложил лишить 22 нотариуса Крыма их статуса из-за наличия у них второго гражданства. Об этом 11 сентября сообщается на сайте министерства.

Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства», — сказано в сообщении.

В соответствии со ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате нотариусом не может быть лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Вместе с тем у 23 крымских нотариусов выявлено второе гражданство, 22 из них — действующие нотариусы.

«В период с 2014 по 2020 год нотариусы пересекали государственную границу Российской Федерации с использованием национальных и заграничных паспортов Украины. Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», — уточнили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России ранее предложило ужесточить контроль государства за нотариусами. По словам главы ведомства Константина Чуйченко, законопроект предусматривает создание единых государственных квалификационных комиссий, отвечающих за процедуру допуска в профессию. Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона.

Чуйченко рассказал, что в проект закона о нотариате предложили внести поправки, позволяющие увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет. Он уточнил, что продление предельного возраста необходимо будет согласовывать с территориальными управлениями Минюста.