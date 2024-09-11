Москва, 11 сентября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Около 4 млн рублей передали индивидуальные предприниматели Москвы в поддержку участников специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

МЧС РФ

«Многие индивидуальные предприниматели, участвующие в городских фестивалях, перечисляют деньги в благотворительные фонды, которые находятся на связи с военнослужащими и точно знают, что нужно им в данный момент», — сказано на портале.

Так, один из предпринимателей в сфере общепита передал фондам свою выручку, поскольку его продукция требует особых условий хранения. Бизнесмены, которые заняты другими направлениями, отправляют в зону СВО соленья и варенья.

Помимо этого, участники городских фестивалей отправляют бойцам СВО продукты, тёплые вещи и другие необходимые товары. Владельцы точек хозяйственных принадлежностей направляют в зону спецоперации средства для личной гигиены, включая мыло, зубные щётки и не только. Кондитерские магазины отправляют бойцам сладости, фермерские точки — мёд и варенье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям. Он рассказал, что НКО создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.