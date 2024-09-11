Москва, 11 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. К сотруднице RT, работающей в Майами, пришли с обысками 20 сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР).

KYLE MAZZA/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Отмечается, что силовики пришли к ней в дом около 05:00, когда она спала. Женщине не дали одеться, её избили и обыскали.

«Обыскали сначала всё тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Всё трогали, скажем так», — цитирует её RT.

После обыска сотрудницу агентства допрашивали около пяти часов. По её словам, у неё спрашивали, какой главред RT Маргарита Симоньян «человек, хороший или плохой».

«Также меня спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с (президентом России Владимиром) Путиным. А когда? Я говорю: «Ну погуглите». Спрашивали, что она любит есть», — сказала женщина.

Также, по её словам, ей задавали вопросы по поводу финансирования информационного агентства, получает ли канал деньги от Кремля. Официальных обвинений ей предъявлено не было.

Женщина покинула Соединённые Штаты Америки из соображений безопасности, российский консул помог приобрести ей билет на самолёт, и через третью страну она улетела в Россию.

Как передавало ИА Регнум, США 4 сентября ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Симоньян. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября назвал новые обвинения и санкции США в адрес России попыткой оказывать давление на Москву и россиян. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает такую линию и считает её неприемлемой.

6 сентября американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон вводит санкции против российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента Джо Байдена. Журналист подчеркнул, что не понимает, каким образом подобное может происходить, добавив, что действующая американская администрация приняла слишком много беспрецедентных решений.