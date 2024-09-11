Лондон, 11 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Дипломаты в Европе были шокированы тем, что бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис не стал открыто желать победы Украины. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дипломаты были поражены, если не удивлены, отказом Трампа заявить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Владимиром Путиным«, — сказано в публикации.

Так, во время дебатов Трамп заявил, что хочет только прекращения боевых действий и спасения человеческих жизней, чего, по его словам, он добьется в течение нескольких дней путём прямых переговоров с обеими сторонами конфликта.

Издание отмечает, что 90-минутные дебаты подчеркнули, что победа Трампа на выборах якобы станет угрозой «фундаментальным столпам европейской безопасности».

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. В ходе них кандидат от Демократической партии Харрис заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с российским президентом. Также она сказала, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над бывшим президентом США, а американское военное командование его презирает.

Трамп же заявил, что в случае победы на выборах завершит украинский конфликт и проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвыборные дебаты шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова.