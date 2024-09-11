Москва, 11 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Движение «Бессмертный полк» на пресс-конференции 11 сентября объявило о старте Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти», посвящённого участникам спецоперации.

РИА Новости/ Мария Девахина Сергей Макаров

«Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции. Чтобы сохранить память о них, необходимо сорганизовать способных ребят, которые пишут стихи, сочиняют музыку и пишут песни на передовой, тех, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Мы должны это донести до каждого гражданина», — обозначил задачу конкурса сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров.

Пресс-служба движения отметила, что конкурс «По праву памяти» в первую очередь направлен на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс. Каждый участник СВО, его родные и друзья найдут в событиях специальной военной операции ту творческую опору, которая породит новые культурные «продукты».

«Результатом конкурса является цель — рассказать всем гражданам о подвиге наших солдат в зоне СВО, которые сейчас добывают для нас победу», — сказал член центрального штаба «Бессмертного полка» Алексей Наумец.

Участник СВО, член Союза писателей России Виталий Дорофеев отметил, что искренность и наполненность силами только помогают побудить наш народ для того, чтобы фронт и тыл были вместе. С призывом об участии в конкурсе в видеообращении выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр Михаила Пореченков.

Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как предавало ИА Регнум, 30 августа в Международном детском центре «Артек» завершилась программа федерального проекта «Без срока давности». Цель программы — расширение представления обучающихся о теме геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, повышение исторического сознания в молодежной среде и патриотическое воспитание. Для участников была сформирована насыщенная программа, включающая творческие, образовательные и культурные мероприятия, встречи с почетными гостями и открытые диалоги.