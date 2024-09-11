Лондон, 11 сентября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Великобритания передавала Украине устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене, пишет Financial Times со ссылкой на отчёт Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office) по итогам аудита британской военной помощи Киеву.

Иван Шилов ИА Регнум

«При выборе снаряжения для передачи в дар (Украине) министерство обороны отдавало предпочтение более старым образцам», — говорится в отчёте.

Отмечается, что, хотя такое оборудование зачастую подлежало утилизации или замене, министерство обороны считало, что переданное имущество «имело непосредственную военную ценность для ВСУ».

По оценке аудиторов, такой подход позволил минобороны Британии сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения. Так, в марте 2022 года Киеву было передано 17 тыс. пар обуви военного образца, которые предполагалось утилизировать из-за скорого истечения срока годности.

«Хорошо, что мы избавились от старого снаряжения и теперь можем заменить его новым», — сказал агентству источник в минобороны Британии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.