Лозанна, Швейцария, 11 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Действующего президента Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяна Коу могут не допустить в качестве кандидата на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Это следует из опубликованных директив комиссии по этике МОК.

Global Look Press

Так, согласно директивам, все члены МОК, включая президента, должны соблюдать этический кодекс и быть не старше 70 лет. Кроме этого, директивы предполагают отсутствие конфликта интересов у членов организации.

Коу на данный момент 67 лет. Так, в 2027 году он покинет пост президента Всемирной легкоатлетической ассоциации и перестанет быть членом МОК.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 августа президент МОК Томас Бах сообщил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. Он пояснил, что пришёл к такому решению после долгих размышлений и обсуждений, в том числе со своей семьёй.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 11 августа без сожаления восприняла решение Баха. По её словам, главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. По мнению Тарасовой, необходимо, чтобы новый глава комитета организации при принятии решений думал о том, как они повлияют на жизнь спортсменов и тренеров, а также понимал, что спорт для множества людей является жизнью.

Члены МОК в октябре 2023 года на сессии организации предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания её действующего главы. Баху исполнилось 70 лет, он стал президентом МОК в 2013 году. В 2021 году его переизбрали на четырёхлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.