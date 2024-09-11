Москва, 11 сентября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов положительно оценил инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предложившего рассмотреть возможность участия азербайджанских клубов в КХЛ, но не обсуждал с ним этот вопрос.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«Мы не общались по этому поводу с Дегтярёвым. Лига смотрит на расширение в разные дружественные для России страны. Это надо прорабатывать детально», — сказал Морозов на пресс-конференции по итогам совета директоров лиги.

Вместе с тем он отметил, что не во всех странах есть дворцы, которые подходят по регламенту КХЛ. Если кто-то хочет вступить в КХЛ, подчеркнул Морозов, то не должен быть балластом.

Днём ранее глава Минспорта России заявил, что предложил министру молодёжи и спорта Азербайджана Фариду Гаибову рассмотреть возможность участия азербайджанских клубов в КХЛ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июле подписал закон, расширяющий полномочия профессиональных спортивных лиг. Согласно документу, профессиональные спортивные лиги получат право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований.

До этого состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги с руководством КХЛ по вопросам изменений в федеральном законе. По его итогам было принято решение о выходе КХЛ из-под юрисдикции Международной федерации хоккея с шайбой и Федерации хоккея России.