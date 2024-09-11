Берлин, 11 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ФРГ опровергло высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис, отметив, что в Германии не едят кошек и собак. Соответствующая публикация опубликована на странице ведомства в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в ходе дебатов Трамп заявил, что Германия в течение года отказалась от строительства электростанций, но позже передумала. Также он заявил, что мигранты в Соединённых Штатах Америки якобы едят кошек и собак.

«Энергетическая система Германии полностью функционирует, и более 50% энергии поступает из возобновляемых источников. И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. P.S. Мы также не едим кошек и собак», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. В ходе них кандидат от Демократической партии Харрис заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с российским президентом. Также она сказала, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над бывшим президентом США, а американское военное командование его презирает.

Трамп же заявил, что в случае победы на выборах завершит украинский конфликт и проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвыборные дебаты шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова.