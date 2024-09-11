Москва, 11 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Археологические работы завершились в Калошином переулке в Москве, найдены детские игрушки из керамики XVI–XIX веков, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

«Археологические работы велись на глубине 2,5–4 метров. В этом культурном слое удалось найти артефакты, относящиеся к XVI–XIX векам», — сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что среди найденных игрушек были фигурки курочки, человека, коника, сделанные из керамики. Также археологи нашли фрагмент игрушки — голову человека в кепке с большими круглыми глазами.

В указанный временной промежуток керамика была довольно распространённым материалом. Из неё изготавливали изделия как для состоятельных, так и для небогатых горожан. Однако такие игрушки не были износостойкими, а потому целые фигурки сейчас археологи находят редко. Более долговечными тогда были изделия из глазури или ангобы.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы уточнили, что найденные игрушки свидетельствуют о том, что в XVI–XVIII веках исследуемая городская территория была хорошо освоена. Москвичи проживали там семьями, занимались торговлей и разводили хозяйство.

После обнаружения находки специалисты передали старинные игрушки в мастерскую. На данный момент они проходят камеральную обработку, затем фигурки будут переданы в музейный фонд.