Москва, 11 сентября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Двое обвиняемых по делу о гибели восьми человек в коллекторе реки Неглинки в Москве Александр Ким и Никита Дубас пытались скрыть от следствия содержимое своих смартфонов, чтобы правоохранители не смогли прочитать их переписку с фигурантами расследования.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Следователь указал, что обвиняемые Ким и Дубас предпринимали попытки скрыть переписку, находясь на свободе, они могут контактировать с третьим обвиняемым, который находится в розыске», — сказано в постановлении суда о продлении ареста подозреваемым, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что это обстоятельство послужило одним из оснований для продления срока содержания их под стражей.

6 сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, который также является обвиняемым по делу о гибели восьми человек в коллекторе. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.

Как передавало ИА Регнум, московские диггеры отправились на экскурсию 20 августа 2023 года. В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Позднее в районе «Зарядья» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет, когда начался сильный ливень, фактически у них не осталось шансов спастись. Тела ещё двоих участников экскурсии нашли у причала парка «Зарядье». Ими оказалась пара из Санкт-Петербурга, проживавшая в Подмосковье.

Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали.