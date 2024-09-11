Нью-Дели, 11 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в штате Гуджарат на западе Индии, от неё скончались по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает 11 сентября издание Hindustan Times.

TASS/Zuma

Первоначально лихорадку неясного происхождения приняли за пневмонит. За период с 3 по 7 сентября в округе Кач, граничащем с Пакистаном, от неё умерли десять человек. После этого скончались ещё пятеро. Среди умерших есть дети.

Образцы, взятые у умерших, отправили в Национальный институт вирусологии. Результаты ожидаются через один-два дня. В городе Лахпате развернули 22 бригады наблюдения и усилили медицинскую службу.

К настоящему моменту специалисты исключили вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Вспышка совпала с проливными дождями и наводнениями в этом районе, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в штате Гуджарат зафиксировали вспышку острого энцефалита, вызываемого вирусом Чандипура. Министр здравоохранения штата Рашикеш Патель заявил о 50 заболевших, 16 из которых скончались.

Вирус Чандипура, передающийся через укусы насекомых, выявили в 1965 году. Его симптомами являются лихорадка, головная боль, потеря сознания, а также судороги.