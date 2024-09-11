Москва, 11 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Грузия стала первым «подопытным» Киева по изменению своей политики в сфере дипломатии. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, комментируя снятие с поста временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, на данный момент главным дипломатом киевского режима выступает его глава Владимир Зеленский.

Как отметил Денисов, Зеленский осознал, что Украина находится в системном кризисе. Однако предпринимать какие-то радикальные действия он не намерен, добавил политолог.

Он добавил, что у Украины имеется «короткая скамейка запасных», в связи с чем не получится менять дипломатов часто.

«Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может. В будущем Киев может провернуть похожую историю с Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном», — приводит слова Денисова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении отозвать временного поверенного в делах страны в Грузии. В качестве причины такого решения Сибига указал непонимание временным поверенным в делах Украины реалий дипломатии.

Также новый глава внешнеполитического ведомства внёс представление об увольнении заместителя министра иностранных дел Ирины Боровец.