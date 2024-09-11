Москва, 11 сентября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Разведанные российские запасы некоторых полезных ископаемых, в том числе урана и алюминия, близки к исчерпанию. Необходимо наращивать геологоразведку, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов 11 сентября на совещании президента с членами правительства.

(сс) Березитовый рудник

Он отметил, что в стране почти исчерпаны крупные и легко открываемые месторождения, в связи с чем работа геологов смещается в более труднодоступные районы. Это зона Арктики, регионы Дальнего Востока и Сибири.

Потенциал поиска полезных ископаемых есть: на Дальнем Востоке геологи изучили лишь 35% территорий, в Сибири — 45%, пояснил министр.

Он предупредил, что в условиях дефицита геологического поиска добыча основных видов сырья может снизиться. Практически все рентабельные запасы в России уже находятся под лицензиями, что обязывает всех участников неукоснительно следовать их положениям.

По мнению министра, России следует сократить импорт сырья. В стране достаточно запасов десяти из 17 импортируемых видов сырья, однако разведанных запасов по семи видам хватит на 5–15 лет.

«Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий», — уточнил Козлов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на следующий трёхлетний период финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири. Он отметил, что эти программы подготовлены в рамках федерального проекта «Геология. Зарождение легенды».