Брянск, 11 сентября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Проблема нехватка рабочей силы актуальна и для Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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По словам политика, в Брянской области на сегодняшний день не хватает порядка 14 тыс. рабочих рук. Во многом проблема связана с тем, что большое количество людей получают пособия и живут на них, не работая.

Вопрос трудовых мигрантов остаётся сложным для всей России, но такие люди вносят вклад в развитие российской экономики, указал Богомаз.

«Вообще считаю, что мигранты нужны. Только должен быть порядок. И эти службы, которые отвечают, миграционная служба, надзирающая, они просто должны делать более качественную работу. А без мигрантов мы заморозим нашу экономику. Экономика требует рабочих рук», — объяснил губернатор.

Он отметил, что есть и другой вариант решения проблемы с нехваткой рабочей силы — сокращение наполовину высшего образования, а в идеале стоит оставить только «бюджет». Как объяснил губернатор, даже в одной Брянской области на сегодняшний день бюджетных мест больше, чем в лучшие советские годы.

Так что в любом случае придётся «чем-то жертвовать», резюмировал он.

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