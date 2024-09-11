Москва, 11 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Менеджмент «Росбанка» и «Т-Банка» (входят в структуру «ТКС Холдинга») предложил акционерам вариант интеграции «Росбанка». Как говорится в сообщении на сайте «ТКС Холдинг», этот вариант предусматривает присоединение «Росбанка» к «Т-Банку» в виде филиала.

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Как отмечается в сообщении, слияние предусматривает сохранение брендов-лидеров — «Росбанк» для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, и L’Hermitage — для клиентов сегмента privat banking. Все обязательства и требования по заключенным ранее «Росбанком» договорам сохранят силу.

«Создание объединенной структуры через присоединение «Росбанка» в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения «Росбанка» войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России», — заявил председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский. По его словам, объединенная структура займет пятое место по объему средств населения (2,7 трлн рублей) и четвертое место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). Общий капитал превысит 500 млрд рублей.

В «ТКС Холдинг» отметили, что объединение в формате филиала позволит эффективно объединить активную и пассивную базу обоих банков и перейти на единые платформенные решения, интегрировать экспертизу «Росбанка» по работе с private-сегментом, корпоративным бизнесам и направлением автокредитования. Со своей стороны «Т-Банк» получает необходимый для дальнейшего опережающего роста бизнеса капитал. Кроме того, интеграция «Росбанка» в формате филиала также помогает значительно оптимизировать расходы на обслуживание и разработку ИТ-решений.

Ранее завершилась сделка «ТКС Холдинга» по приобретению «Росбанка». Крупнейший неконтролирующий акционер «ТКС Холдинга», группа «Интеррос» Владимира Потанина, поддержал идею интеграции группы.