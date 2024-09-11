Москва, 11 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) было заключено 313 соглашений на сумму свыше 5,5 трлн рублей, доложил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину.

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«Это лучший результат за все годы», — сказал Трутнев.

При этом около 80% соглашений в рамках ВЭФ воплощаются в реальные проекты, отметил он. По словам Трутнева, в 2024 году Восточный экономический форум привлечёт в Дальневосточный федеральный округ и Арктику не менее 4 трлн рублей.

Также представитель президента сообщил, что участниками форума стали представители бизнеса и дипломатических корпусов из 16 недружественных стран. Всего в ВЭФ-2024 приняли участие 7,1 тыс. человек из 75 государств.

«Если в прошлом году на форуме работали 6300 участников из 62 стран, то в этом году 7100 человек из 75 стран», — подытожил Трутнев, добавив, что ВЭФ-2024 пользуется устойчивым интересом во всём мире.

В завершение российский лидер поручил Трутневу внимательно отслеживать реализацию и поддерживать проекты по развитию ДФО.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году мероприятия Восточного экономического форума прошли с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой ВЭФ в этом году стала «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».