Москва, 11 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 11 сентября обсудил с членами правительства итоги Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Так, в начале совещания зампред — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев доложил главе государства об итогах Восточного экономического форума.

«Поговорим о текущей ситуации. Первый вопрос Юрию Петровичу Трутневу — по поводу итогов Восточного экономического форума», — сказал Путин на совещании.

В свою очередь президент поручил Трутневу внимательно отслеживать реализацию и поддерживать проекты по развитию ДФО.

Трунев доложил, что за время ВЭФ было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 трлн рублей, что стало лучшим результатом за годы. Всего в форуме приняли участие представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных стран.

«Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6300 участников из 62 стран, то в этом году 7100 человек из 75 стран», — добавил вице-премьер — постпред в ДФО.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Восточный экономический форум является витриной экономики страны и её политического ландшафта. Он добавил, что такие форумы, как ВЭФ, являются абсолютно безальтернативными. Мероприятия организованы на высоком уровне, и это позволяет наиболее эффективно использовать несколько дней в году, чтобы и власть, и бизнес смогли решить важные для них задачи.

Путин 5 сентября принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Глава государства сделал ряд важных заявлений, касающихся внутренней и внешней политики. Он отметил, что российская экономика развивается устойчиво. Нужно стремиться к новым рубежам, подчеркнул Путин.