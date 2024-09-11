Берлин, 11 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России. Об этом он заявил в ходе дебатов по бюджету в бундестаге.

ТАСС/IMAGO/Metodi Popow

По его словам, сейчас то время, когда необходимо изучить существующие возможности.

«И это правильно, когда [глава киевского режима Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это ещё раз, что нам нужна ещё одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — сказал канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что сейчас тот момент, когда «нужно справиться с этой задачей, чтобы выяснить, что происходит».

Как передавало ИА Регнум, 5–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась «мирная конференция» по Украине, на которую не была приглашена Россия. В мероприятии приняли участие чуть более 90 государств из 180 приглашённых, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и стамбульских соглашений.