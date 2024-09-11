Ставрополь, 11 сентября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Коллегия Минсельхоза РФ провела итоговое заседание в Москве. В числе его участников был и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает издание «Победа26» со ссылкой на правительство региона.

pobeda26.ru Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Заседание началось с видеообращения от председателя правительства Михаила Мишустина. Он обратил внимание на то, что благодаря мерам господдержки практически во всех отраслях агропромышленного комплекса России сохраняется положительная динамика.

Зампред правительства Дмитрий Патрушев напомнил о задачах, поставленных президентом перед сельскохозяйственной отраслью. В их числе — увеличение объёмов производства предприятий АПК на 25% к 2030 году. Кроме того, экспорт их продукции должен возрасти в полтора раза.

Ставрополье непрерывно работает над выполнением поручений главы государства. Эти процессы находятся на особом контроле краевого минсельхоза. Особую роль в развитии сферы АПК региона играет поддержка федерального центра, которая позволяет эффективно развивать отрасль.

«Участие Ставрополья в таких мероприятиях помогает решать важные для региона вопросы и в формате диалога с Минсельхозом РФ позволяет получать поддержку федерального центра по линии сельского хозяйства», — прокомментировал итоги заседания Владимир Владимиров. В частности, он перечислил орошение, развитие села, и другие значимые для краевого АПК вопросы.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день министерство занимается разработкой нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Работа ведётся совместно с комиссией Госсовета по направлению сельского хозяйства, которую в настоящее время возглавляет регион.

Сельхозпроизводителям Ставрополья оказывают поддержку по многим направлениям. В их числе — агрострахование, которое позволяет защитить урожай от возможных капризов погоды. На эти цели в региональном бюджете заложили 1 млрд рублей. 560 млн рублей от этой суммы уже довели до фермеров и предприятий — за этим проследил минсельхоз Ставрополья.