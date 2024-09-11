Санкт-Петербург, 11 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Человечество должно быть религиозным, чтобы остаться счастливым и выжить в условиях бурного развития технологий. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 11 сентября на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Алексей Колчин, ИА REGNUM

Он отметил, что потеря религиозной веры, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта (ИИ), означает приближение эпохи апокалипсиса.

«Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным», — сказал патриарх.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, внедрение ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин и механизмов, которые сегодня нельзя и представить. Они могут служить на благо человека, но могут нести и колоссальную угрозу подобно атомной бомбе.

Человек должен расти нравственно и духовно, иначе он проиграет и битву с ИИ, и многие другие битвы. Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, последствия внедрения ИИ могут быть самыми страшными, добавил он.

Апокалипсис — это катастрофический конец света, глобальная катастрофа, которая возможна при отказе человека от Бога и от нравственного закона. Главная задача — ни в коем случае не допустить, чтобы ИИ развился до уровня, когда сможет выйти из подчинения человеку, сказал патриарх.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой для людей, осознавших глубину духовного и нравственного кризиса других стран. Именно это, а не только экономические и иные богатства, вызывает зависть к России, отметил он.