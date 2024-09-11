Брянск, 11 сентября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Для развития сферы здравоохранения в Брянской области прикладывается много усилий, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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Глава области отметил, что все свои действия направляет на улучшение жизни людей, в том числе и своей семьи, друзей, знакомых, которые живут в регионе. Так, уже гордость у губернатора вызывает то, что в области открыли 12 ледовых дворцов, строятся восемь бассейнов, футбольное поле, дороги, больницы. Конечно, проблемы есть, но их стараются решать.

«Мы закупили 3600 только разного оборудования. Мы сделали четыре сосудистых центра. Закупили туда оборудование. Мы можем спасать людей… У меня сестра старшая (я самый младший) шла в городе, упала. Её отвезли в больницу. Ее парализовало. У неё был инсульт, но геморрагический инсульт. Там бляшка перекрыла сосуд мозга, и её парализовало. И никто не знал, что это моя сестра. Её два дня искали, потом нашли», — рассказал Александр Богомаз.

Благодаря тому, что оборудование было закуплено, женщине смогли провести нужную операцию, и теперь она ходит и живёт нормальной жизнью.

«И когда моя средняя сестра поехала благодарить врачей, они потом уже знали, чья это сестра. И говорят: своего брата благодарите, что он сделал такие условия. И вот это, понимаете, это даёт и силу, и желание работать. А так работа эта (губернатором) — адский труд. Это просто адский труд. Особенно она стала тяжёлой, когда был ковид. А сейчас она стала супертяжёлая, когда ты спишь там по два-три часа», — поделился губернатор.

По словам Богомаза, развитие региона стало возможно и заметно из-за отношения к деньгам: несмотря на 68-е место по бюджетной обеспеченности, область умудряется и строить, и ремонтировать те же больницы, и закупать автобусы, «скорые», вводить дополнительные соцвыплаты. Всё это, указал губернатор, благодаря тому, что власти «знают каждую копейку» и экономят.

Полное интервью Александра Богомаза читайте на сайте ИА Регнум.