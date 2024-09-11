Москва, 11 сентября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. За терактами на территории России стоят США и Великобритания. Об этом на брифинге 11 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и всё это натовское — хочу сказать слово, к сожалению не могу — скажу «сообщество», — сказала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, США и их союзники выражают открытую поддержку киевскому режиму, который на их же деньги устраивает террористические атаки против мирных граждан России и объектов гражданской инфраструктуры.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Запад «окончательно отбросил» нормы приличия и использует наёмников, включая боевиков международных террористических организаций, для поддержки Украины.

«Нам прекрасно известно о непрекращающихся усилиях британских и американских властей, спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что попытки США и Великобритании использовать несистемную оппозицию России для организации насильственных протестов не пройдут.

«Такие расчеты изначально обречены на провал», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.

В августе она отмечала, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. По её словам, Зеленский камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары киевского неонацистского режима по территории России не останутся безнаказанными.