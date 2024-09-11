Москва, 11 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В Москве, чтобы достать упавшего в коллектор с кипятком рабочего, задействовали экскаватор, сообщил источник ИА Регнум.

МЧС РФ

Трагедия произошла днём 11 сентября на территории одного из детских садов. Как сообщало ИА Регнум, двое рабочих провалились в коллектор с кипятком. Одному удалось выбраться, его экстренно госпитализировали с ожогами. Второго рабочего не смогли найти сразу. Отмечалось, что мужчина погиб. Для того, чтобы извлечь его тело, пришлось выкопать коллектор.