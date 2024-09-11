Москва, 11 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России за сутки в зоне проведения спецоперации поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица», сообщили 11 сентября в Минобороны РФ.

Минобороны.рф

«Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов», — заявил в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации на 11 сентября с начала проведения спецоперации противник потерял 637 самолётов, 278 вертолётов, 29 731 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17 029 танков и других боевых бронированных машин.

Также ВС России ликвидировали 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 624 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

5 сентября российские подразделения уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов противника.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военные в зоне спецоперации уничтожили станцию воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля. Также ВС РФ поразили цеха по сборке беспилотников, а также ангары для их хранения в Харьковской области.