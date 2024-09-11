Москва, 11 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В самом высоком в мире ресторане и клубе BIRDS by Vasilchuki 19 сентября состоится торжественное открытие караоке «Русское Радио». Гости караоке смогут исполнить любимые песни так, как это делают артисты во время эфира в студии радиостанции.

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Зал караоке откроется в пространстве Secret Garden. Караоке будет оформлено в стиле эфирной студии «Русского радио» для создания уникальной «радийной» атмосферы. Гостями и исполнителями караоке «Русское радио» будут также артисты российской эстрады, а возможность исполнения любимых хитов со звездой станет вокальным экспериментом.

В день торжественного открытия первыми в караоке «Русское Радио» споют Ирина Дубцова, Ханна, Natan, IOWA, Денис Клявер, «Фабрика», Мария Зайцева и другие звезды. Караоке-вечер сопроводит первоклассная кухня от бренд-шефа Александра Райляна, а градус мероприятия повысит коктейльная карта от шеф-бармена Петра Сороковова.