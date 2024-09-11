Вашингтон, 11 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии (штат Джорджия) призвала власти США позвонить президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому и положить конец конфликту.

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«Позвоните Зеленскому и Путину и положите конец конфликту [на Украине]», — написала она в соцсети Х.

По её мнению, конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы главой Белого дома на тот момент был кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

Ранее помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Киева выражала такое же желание.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Кроме того, ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном.